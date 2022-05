CNV Vakmensen: ‘Plaats standaard marechaussee bij piekmomenten securitycheck Schiphol’

Volgens de bond lopen in de vertrekhallen de spanningen soms hoog op met grote aantallen passagiers die lang in de rij staan en hun vlucht willen halen. “Er zijn vooral ‘s avonds te weinig beveiligingsteams ingepland, veel security lanes sluiten rond 20.00 uur. Passagiers zien de beveiligers vertrekken, zijn bang dat ze hun vlucht missen en raken dan al snel verhit”, aldus Maas.

Latere diensttijd

De onderhandelaar pleit er onder meer voor dat er in de avond meer ploegen worden ingepland die een wat latere diensttijd hebben. ,,Op de kritieke momenten, bijvoorbeeld bij het sluiten van lanes, moet de marechaussee standaard paraat staan om op te treden en te de-escaleren. En we willen dat er portofoons beschikbaar zijn om direct hulp in te roepen.”

De marechaussee laat in een reactie weten dat standaard aanwezigheid op piekmomenten nu niet aan de orde is, vanwege de reguliere taken van de marechaussee op de luchthaven. ,,We treden op als de veiligheid of de openbare orde in het geding is”, aldus een woordvoerder.

Opnieuw lange rijen op Schiphol door Hemelvaart Op Schiphol is het vandaag opnieuw erg druk vanwege Hemelvaart. Het is een piekdag, staat op de zogenoemde druktemeter op de website van de luchthaven. In de aankomsthal bij de treinen en taxi’s is het ook veel drukker dan normaal. Bij de incheckbalies van de vertrekhallen 1 en 2, waar onder meer de KLM zit, is het relatief rustig. Bij vertrekhal 3, waar de langeafstandsvluchten en budgetmaatschappijen zitten, is het weer een stuk drukker. Bij vertrekhal 1 en 2 worden nog altijd passagiers omgeleid om bij de beveiliging bovenin de luchthaven te komen. De rij, die ver buiten de overkapping die Schiphol eerder neerzette reikt, loopt goed door. Maar het kost desondanks ruim een half uur om weer binnen te komen. En dan moeten reizigers nog een flinke tijd wachten voor de beveiliging. Regelmatig maken reizigers in de rij foto’s en filmpjes van de drukte. Een woordvoerder van de marechaussee op Schiphol laat weten dat het druk is, ‘zoals de laatste tijd het geval is’, maar beheersbaar. Er zijn geen excessen geconstateerd. Hoelang de wachttijden zijn, weet de woordvoerder niet.

Levensgevaarlijke situaties

Beveiligers spreken volgens Maas van levensgevaarlijke situaties, waarbij soms zoveel mensen tegelijk binnenkomen dat het uit de hand kan lopen en er zwaargewonden of erger zouden kunnen vallen. Ook wordt gesproken over huilende, schreeuwende, agressieve en vechtende passagiers, terwijl de marechaussee nergens te bekennen zou zijn. ,,De drukte is zorgwekkend, de enorm grote groepen mensen die voordringen, soms zelfs met elkaar op de vuist gaan. Er is totaal geen controle op of regulatie van die groepen. Als er één iemand gek wordt, doordraait of gaat rennen of duwen, kan het gigantisch uit de hand lopen”, zo zou ook aan Maas zijn gemeld.

Het is de laatste tijd erg druk op Schiphol vanwege een personeelstekort. Afgelopen zondagavond moest de marechaussee ingrijpen tijdens een ‘dreigende situatie’ bij de beveiliging vanwege reizigers die hun vlucht dreigden te missen. Bij de beveiligingscontrole liepen enkele beveiligers weg vanwege een wisseling van het personeel, wat zorgde voor een ‘heftige’ reactie van wachtende reizigers, meldden Schiphol en de marechaussee later daarover.

Woensdag overleggen de vakbonden opnieuw met Schiphol over het personeelstekort en de arbeidsvoorwaarden.