Collegevorming in Nederlandse gemeenten breekt traagterecord: formatie duurt langer dan ooit

In 2018 had Enkhuizen de twijfelachtige eer om het oude duurrecord te breken. Vier jaar geleden benoemde de gemeenteraad daar pas 188 dagen na de verkiezingen een nieuw college. Op dit moment zijn er nog drie gemeenten in de race om dat record te breken: Den Haag, Bergen en Vlieland.

Bergen in Noord-Holland - niet te verwarren met Bergen in Limburg - gaat Enkhuizen zeker overtroeven. Daar zijn alle partijen weliswaar al in juli een raadsbreed akkoord overeengekomen, maar de selectie van vier wethouders is nog niet afgerond. Sollicitanten voor het wethouderschap in Bergen konden zich tot eind augustus melden.