Commissie: voorkom verstoring bruinvissen bij gaswinning Noordzee

Defensie na kritiek op enorme explosie voor kust: ‘We zijn zeer begaan met het zeeleven’

Het was voor defensie ook een verrassing dat de ontploffing van de Duitse bom in zee tot in Zandvoort en IJmuiden te voelen was. Dierenorganisaties lieten zich gisteren kritisch uit over de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD): de harde knal van dinsdag kan namelijk catastrofaal zijn voor zeezoogdieren in de Noordzee.

27 januari