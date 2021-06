Complete slagtand (2,5 meter lang) van mammoet opgevist uit Waddenzee

De tand is zo'n 50.000 jaar oud en nog compleet. Zo nu en dan worden er botten en tanden van het uitgestorven beest gevonden, maar een enorme slagtand in zo'n mooie staat komt niet vaak voor.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van een stier

Dat dacht ook Jan Simon de Haan, zo zei hij tegen NH Nieuws. ,,Hij is vrij looiig. Ik dacht meteen: pak ‘m beet en laat ‘m niet vallen.” Direct vroeg hij conservator Arthur Oosterbaan om een kijkje te komen nemen. ,,Helaas had ik geen tijd”, vertelt de conservator aan deze site. ,,Maar ik zag meteen: dit is de slagtand van een wolharige mammoet.”

Wat de vondst van het fossiel zo prachtig maakt? ,,Hij is 2,5 meter lang. Best groot, dus afkomstig van een stier (een mannetje, red.). En dan is hij ook nog compleet, want meestal vinden we stukken van slagtanden of botten.” Dat De Haan ook zoiets opviste, vindt de ecoloog op zich niet gek. ,,Nog niet zo lang geleden is een halswervel van een mammoet gevonden. Ja, het gebeurt vaker.”

Kurkentrekker

Het opvallende hieraan is volgens Oosterbaan dat de slagtand uit de Waddenzee is gevist. Meestal komen de fossielen uit de Noordzee. De mammoetslagtand is bijzonder, omdat hij niet alleen cirkelvormig is, maar ook nog om z'n eigen as is gedraaid. Oosterbaan: ,,Net als een kurkentrekker, eigenlijk.”

De garnalenvisser heeft besloten het pronkstuk te houden, zo zegt hij tegen NH Nieuws. ,,Ik vind wel vaker wat. Ik heb mijn hele tuin vol liggen met spullen: een roer van een VOC-schip, de ra van een Vikingschip. Deze leg ik bij de rest. Verkopen kan altijd nog.” Dat laatste kan zeker, benadrukt Oosterbaan.

Goed contact

,,Omdat de mammoet is uitgestorven zijn de fossielen niet beschermd. Kijk, wij zouden er heel blij mee zijn, want dit is een mooie. Maar wij hebben zelf ook al wat slagtanden bij Ecomare liggen. En de vissers zijn héél gul in bijzondere dingen die ze met ons delen, we hebben goed contact.”

De conservator wil niet teveel uitweiden over de handel in mammoettanden. ,,Want die wil ik niet stimuleren. Dit moet vooral een educatieve waarde hebben.”

De mammoet ,,Een flinke olifant, maar met een grotere kop en helemaal behaard.” Zo kan ecoloog Oosterbaan het uitgestorven beest het best omschrijven. ,,Ze leefden in zeer koude omstandigheden. De meeste botten die wij vinden komen dan ook uit de laatste ijstijd, zo’n 20.000 tot 50.000 jaar geleden.” De mammoet gebruikte de slagtanden mogelijk om in de grond te wroeten. Aangezien de uitsteeksels zo enorm zijn, waren ze daarnaast handig om andere dieren mee te imponeren. Ook is het heel aannemelijk dat de mens naast de mammoet leefde, omdat er grottekeningen zijn gevonden in Frankrijk waarop de mammoet is geschilderd. Grote kans dus dat de mens vroeger jaagde op de mammoet.

Volledig scherm Afbeelding ter illustratie, dit is niet de WR109. © EPA

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: