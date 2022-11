Condoleanceregister in dorpshuis voor doodgestoken jongen (14): ‘Familie stelt alle steunbetuigingen op prijs’

Recordaan­tal bezoekers voor openlucht­the­a­ter in Amstelveen: bijna 90.000 aanwezigen

Het Amsterdamse Bostheater in Amstelveen heeft de afgelopen maanden een recordaantal bezoekers getrokken. In de periode tussen mei en september kwamen er bijna 90.000 mensen naar het openluchttheater in het gelijknamige bos. Dat is ruim 25 procent meer dan in 2019, het jaar voordat de coronacrisis uitbrak.

