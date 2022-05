Defensie: kleine kans dat het leger komt helpen op Schiphol

Verdachten van moord op Ayla Mintjes verbreken stilzwij­gen: ‘Ik was niet bij de moord’

Precies een jaar na het doodschieten van de 27-jarige Ayla Mintjes hebben twee verdachten van de moord maandag in de Amsterdamse rechtbank voor het eerst verklaringen in het openbaar afgelegd. Maar ze ontkennen dat ze bij de schietpartij in de Maassluisstraat in Amsterdam betrokken zijn. De derde verdachte Samuel Y. (21) blijft zich beroepen op zijn zwijgrecht.

16 mei