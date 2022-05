Deze video laat het leven in Haarlem tijdens de oorlogsjaren zien

Om een inzicht te krijgen in het Haarlemse leven in de jaren van de bezetting, mag je onderstaande video niet missen. De film laat verschillende gebeurtenissen zien die in Haarlem plaatsvonden tussen 1940 en 1945. Wij mogen zeer blij zijn dat we in vrijheid onze kinderen kunnen zien opgroeien en zelf vrij zijn om te gaan en staan waar we willen. Dat we dat maar nooit vergeten.