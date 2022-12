Dinosaurussen per vrachtwagen naar Vijfhuizen voor tentoonstelling van 10.000 m²: ‘Beleving is intens’

Ze rijden af en aan. Trailers vol met dinosaurussen worden vandaag en morgen naar Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen gebracht. Dat gebeurt in het kader van de opbouw van World of Dinos, de grootste expositie over dinosaurussen van Europa. De expositie is van 10 december tot en met 14 januari te zien in Expo Haarlemmermeer. ,,De opbouw is in volle gang. Dertig technici zijn op dit moment bezig met het in elkaar zetten van onze dino modellen”, zegt woordvoerder Mike Leegwater.

World of Dinos is een educatieve expo voor kinderen in de basisschoolleeftijd. ,,De tentoonstelling omvat 10.000 vierkante meter”, zegt Leegwater. ,,De beleving is dan ook intens. Bezoekers stappen letterlijk een andere wereld in. Alle dinosaurussen bewegen en zijn voorzien van licht- en geluidseffecten.”

Het is voor het eerst dat World of Dinos in de regio Haarlem te zien is. ,,We werken op dit moment met ons technische team keihard aan de realisatie van de expositie. Alle modellen worden in losse onderdelen per vrachtwagen naar Expo Haarlemmermeer gebracht. Daar worden ze door gespecialiseerde decorbouwers in elkaar gezet. Sommige dino’s zijn dusdanig groot dat een kraan nodig is om ze te monteren.”

World of Dinos was eerder te zien in onder meer de zomervakantie in de Jaarbeurs. ,,Daar was het succes immens”, vertelt Leegwater. ,,We komen daarom nu met deze extra editie van World of Dinos in de kerstvakantie in Expo Haarlemmermeer.’’ Er is echter nog veel werk aan de winkel, zegt Leegwater. ,,Voordat we open kunnen moeten er nog bergen werk worden verzet en veel dino’s in elkaar worden geschroefd.”

Volledig scherm Een onderdeel van de expositie van World of Dinos. © World of Dinos.

Volledig scherm Een onderdeel van de expositie van World of Dinos. © World of Dinos.

Volledig scherm Een onderdeel van de expositie van World of Dinos. © World of Dinos.