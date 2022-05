Dna verdachte ‘vergisontvoering’ Cruquius aangetroffen in auto slachtoffer

Het dna van een 26-jarige man uit Delft is gevonden in de auto van de 56-jarige man uit Hoofddorp die vorig jaar ‘per vergissing’ werd ontvoerd in het Noord-Hollandse Cruquius. Dat bleek vandaag in de rechtbank in Haarlem tijdens de eerste inleidende zitting van de strafzaak tegen Perry A.

Het slachtoffer uit Hoofddorp werd op 5 augustus 2021 in de omgeving van de woonboulevard Cruquius uit zijn auto getrokken, in een bus geduwd en meegenomen. Hij werd vijf dagen later gewond uit een auto gezet in een woonwijk in Delft. De ontvoering had mogelijk te maken met de onderschepping van 1899 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen. De zaak staat bekend als de ‘vergisontvoering’, omdat het slachtoffer door de ontvoerders voor iemand anders werd aangezien.

De auto van het slachtoffer is op 7 augustus teruggevonden in Hoofddorp. Volgens het Openbaar Ministerie was A. een van de bestuurders, omdat zijn dna in de auto is gevonden. Maar volgens de advocaat van A. bewijst de vondst van het dna niet dat A. betrokken was bij de ontvoering, omdat de auto pas twee dagen na de ontvoering is teruggevonden en er tussendoor van alles mee kan zijn gebeurd. Zij vroeg de rechtbank het voorarrest van haar cliënt daarom te beëindigen. De verdachte uit Delft zit sinds 17 januari vast.

Professioneel en goed voorbereid

Het OM stelt onder meer op basis van zendmastgegevens dat A. ook betrokken is geweest bij een voorverkenning op 4 augustus in Hoofddorp. Daarbij was onder meer een BMW betrokken die in de buurt van de woning van het slachtoffer is gezien. Op een van de weggegooide peuken uit deze auto is eveneens dna van A. gevonden.

De avond voor het misdrijf kwam A. volgens de officier van justitie met medeverdachten samen in Rotterdam. In de loop van de avond is de groep volgens het OM naar een woning van een medeverdachte in Zwijndrecht gegaan. De officier sprak van een zeer goed voorbereide en professionele ontvoering, waarbij verdachten onder meer gebruikmaakten van gestolen auto’s, valse kentekenplaten en bivakmutsen.

Acht verdachten

A. maakt deel uit van een groep van in totaal acht gedetineerde verdachten uit Rotterdam, Zwijndrecht en Dordrecht. Onlangs is een achtste verdachte vanuit België naar Nederland overgebracht. Het gaat om een 29-jarige man uit Rotterdam die in België vastzat voor een ander vergrijp.

De verdachten beroepen zich op hun zwijgrecht. Zes van hen zitten nu negen maanden vast. De verdachten die vandaag terechtstonden hopen dat de rechtbank beslist dat ze de inhoudelijke behandeling van hun strafzaak in vrijheid mogen afwachten. Dit wordt morgen bekend.