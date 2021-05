Dode en twee gewonden door steekpartij in Beverwijk

Opnieuw vrouwen aangerand door fietser in Alkmaar

21 mei Opnieuw heeft een fietser vrouwen aangerand in Alkmaar. Twee vrouwen werden, de een op maandag en de ander op donderdag, door een man bij de billen gepakt. Dit gebeurde ook in januari, toen in een week vier vrouwen op eenzelfde manier door een fietser werden aangerand in Alkmaar en omgeving.