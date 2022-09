Douane Schiphol onderschept ladingen nagemaakte 'horrorknuffels’

Dikke zwarte rookplui­men door brand in leegstaan­de boerderij Hoofddorp

In een leegstaande boerderij in Hoofddorp is brand uitgebroken waarbij veel rook vrijkomt. De brandweer heeft 's avonds opgeschaald naar grote brand. Het vuur werd volgens de IJmuider Courant rond 17.30 uur ontdekt.

