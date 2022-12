Drankrijder crasht in Zaandam en raakt drie voertuigen

Dinosaurus­sen per vrachtwa­gen naar Vijfhuizen voor tentoon­stel­ling van 10.000 m²: ‘Beleving is intens’

Ze rijden af en aan. Trailers vol met dinosaurussen worden vandaag en morgen naar Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen gebracht. Dat gebeurt in het kader van de opbouw van World of Dinos, de grootste expositie over dinosaurussen van Europa. De expositie is van 10 december tot en met 14 januari te zien in Expo Haarlemmermeer. ,,De opbouw is in volle gang. Dertig technici zijn op dit moment bezig met het in elkaar zetten van onze dino modellen”, zegt woordvoerder Mike Leegwater.

7 december