Drie gewonden bij frontale botsing bij Broek in Waterland: slachtoffer bevrijd door brandweer

Drukte op Schiphol, en drukte op wegen richting Zuid-Europa

Op Schiphol is het druk, maar volgens de luchthaven is het vooralsnog ‘behapbaar’. ,,Er staan lange rijen, maar het loopt door”, laat een zegsvrouw weten. Ook op snelwegen richting Zuid-Europa is het druk, aldus de ANWB.

4 juni