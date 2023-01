Drie jaar cel en tbs met voorwaarden na aanslag op advocatenkantoor Heerhugowaard

De rechtbank in Alkmaar heeft de 23-jarige Dylan T. veroordeeld tot drie jaar celstraf en tbs met voorwaarden voor het laten plegen van een bomaanslag op het voormalige kantoor van zijn advocaat, een poging haar af te persen en verboden vuurwapenbezit. Tegen T. was drie jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist .

Bij het vroegere kantoor van advocaat José Engels in Heerhugowaard werd in de nacht van 12 op 13 oktober 2020 een zware mortierbom tot ontploffing gebracht. Ook kreeg ze rond de aanslag drie dreigbrieven binnen waarin werd geprobeerd haar af te persen voor 9000 euro. Op het moment van de explosie stond het pand leeg. De advocaat was enige tijd ervoor met haar praktijk verhuisd. Het gebouw liep bij de aanslag forse schade op. Niemand raakte gewond.

T. - in het bezit van een lijvig strafblad - is verminderd toerekeningsvatbaar en verslaafd aan drank en drugs. Het OM eiste twee weken geleden vanwege het gevaar dat hij voor de samenleving vormt tbs met dwangverpleging. De rechtbank ziet echter meer in tbs met voorwaarden, ook omdat de deskundigen die T. onderzochten het zware behandelregime van tbs met dwangverpleging niet noodzakelijk vinden. T. moet zich na zijn gevangenschap wel laten opnemen in een kliniek en zich houden aan de aanwijzingen van de reclassering. Ook moet hij van de drank en de drugs afblijven.

Tegenover de rechtbank heeft T. deels bekend. Hij gaf toe twee van de drie dreigbrieven aan de advocaat te hebben verstuurd, maar heeft volgehouden niets met de aanslag te maken te hebben gehad. Hij had vanuit de cel opdracht gegeven een handgranaat neer te leggen bij het kantoor, maar die moest niet afgaan. De Alkmaarder wilde Engels straffen omdat zij de omzetting van een voorwaardelijke jeugd-tbs in een onvoorwaardelijke niet had weten tegen te houden. De brieven waren ‘een foute manier om zijn kwaadheid te uiten’. Hij dacht dat geld ‘de enige manier was om haar te raken’.

Schadevergoeding

T. ontsnapte kort voor de aanslag tijdens begeleid verlof. Twee dagen later werd hij aangehouden in het bezit van een vuurwapen en veertien scherpe patronen. Hij moet het advocatenkantoor 4750 euro schadevergoeding en Engels 2000 euro smartengeld betalen. De schadevergoeding is nagenoeg gelijk aan het bedrag dat een medeverdachte (21) in de zaak moet voldoen. Die kreeg eerder dertig maanden celstraf, waarvan zestien voorwaardelijk.