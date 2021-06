Drie kinderen uit snikhete auto gered bij testraat Schiphol

Politie haalt hond uit auto in volle zon bij pretpark Toverland: ‘Levensge­vaar­lijk’

14 juni De politie heeft gistermiddag een hond uit een auto gehaald die in de volle zon geparkeerd stond in buurt van pretpark Toverland in Sevenum (Limburg). ‘Onbegrijpelijk dat mensen hun huisdier in een auto opsluiten met dit weer’, schrijven agenten op Instagram.