Drie Nederlanders opgepakt voor reeks plofkraken in Duitsland

met video S10 heeft genoten van ‘beste optreden van haar leven’: ‘Alleen teleurge­steld in positie’

Stien den Hollander (S10) gaat eerst een biertje drinken nu het Songfestival erop zit. Ze belandde uiteindelijk op de elfde plaats tijdens het liedjesfestijn in Turijn. ,,Ik ben een beetje teleurgesteld over de positie, maar het is geweldig geweest.”

15 mei