Drie omroepen uit Amsterdamse metropoolregio gaan samenwerken

Wielrenner overleden door val in Middenmeer, politie zoekt naar getuigen

De politie is op zoek naar getuigen van een incident waardoor een 60-jarige wielrenner vandaag in Middenmeer is overleden. De man uit Wieringerwerf werd zondagochtend rond 10.15 uur op de Alkmaarseweg in de Noord-Hollandse plaats gevonden. Hij lag met zijn racefiets op de grond en was niet aanspreekbaar.

8 januari