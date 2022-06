Ecomare vangt eerste zeehondenpup van seizoen op: ‘Klein en licht, maar wel fit’

Geboorteseizoen

Volgens de zeehondenopvang is het geboorteseizoen van de gewone zeehonden in de Waddenzee in volle gang. ‘Dankzij het rustige weer is momenteel de kans dat een jong zijn moeder kwijtraakt, gelukkig maar klein. Het gebeurt soms door storm of door verstoring door mensen. Dit is Malaika blijkbaar overkomen’, schrijft Ecomare op haar website. ‘Bij ons krijgt ze als vervanging van de moedermelk zalmpap. Deze vette vispap krijgt ze vijf keer per dag via ene sonde in haar maag. De pap heeft zich inmiddels bewezen als geschikte voeding voor jonge zeehonden.’