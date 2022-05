Economie groeit in alle regio’s, Haarlemmermeer voorop

Volgens het statistiekbureau is de Nederlandse economie in het eerste kwartaal met 7 procent gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Dit cijfer valt voornamelijk uitzonderlijk hoog uit doordat het land in het eerste kwartaal van 2021 nog in een strenge lockdown zat. De industrie, de horeca en de reisbemiddeling zijn de voornaamste aanjagers van de groei. Met name de horeca en de reisbemiddeling profiteren van de coronaversoepelingen.

In alle 52 regio’s die onderzoekers bekeken groeit de economie. De economie van Haarlemmermeer groeit het hardst omdat op Schiphol meer vliegverkeer is dan een jaar geleden, toen er een enorme daling was in het aantal vluchten als gevolg van de coronacrisis. In Zeeuws-Vlaanderen zorgen vooral de industrie en de horeca voor een sterke groei. De grotere economische groei in Amsterdam is voornamelijk te danken aan herstel van de reisbemiddeling en de horeca in de hoofdstad. In de regio Oost-Groningen is de groei in het afgelopen kwartaal met 4 procent het meest beperkt gebleven.