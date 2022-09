Eerste asielzoekers komen naar cruiseschip in Velsen-Noord

Veilig­heids­re­gi­o's waarschu­wen voor slecht weer: ‘Sluit ramen en deuren’

Veiligheidsregio’s in met name het noorden van het land waarschuwen voor het slechte weer van vrijdagmiddag. Ook Rijkswaterstaat vestigde al de aandacht op een drukke middagspits en waarschuwt weggebruikers om rekening te houden met zware windstoten. Vooral langs de kust en rond het IJsselmeer hebben automobilisten daar tijdens (onweers)buien last van.

