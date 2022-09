Explosief afgegaan bij woning Heerhugowaard

Update Grote brand in schuur Heemstede onder controle, rook kan nog uren voor overlast zorgen

In een schuur aan de Herenweg in Heemstede (Noord-Holland) heeft vanochtend een uitslaande brand gewoed. Die veroorzaakte erg veel rook in de wijde omgeving. De veiligheidsregio raadde scholen en kinderopvang in de omgeving daarom af om kinderen buiten te laten spelen.

12 september