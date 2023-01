FC Volendam versterkt zich met middenvelder Flip Klomp

Klomp voetbalde de afgelopen anderhalf jaar in de Verenigde Staten voor het collegeteam van Virginia Commonwealth University. In Nederland kwam hij uit voor de amateurs van Ajax.

,,Flip is een allrounder en kan op alle posities op het middenveld uit de voeten. Hij is fysiek sterk, heeft duelkracht en een groot loopvermogen. Daarbij is hij zo goed als tweebenig, intelligent en heeft hij een prima functionele techniek”, zegt Jasper van Leeuwen, technisch directeur van FC Volendam.