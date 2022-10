Fietsendief aangehouden met hulp van politiehond in Haarlem-Noord

Extra parkeer­plek­ken voor reizigers naar ArenA en Ziggo Dome door werkzaamhe­den bij station Bijlmer

Opnieuw zijn zaterdag extra parkeerplekken geregeld en rijden er langere metro’s naar het ArenA-gebied in Amsterdam. Dit omdat er na 16.00 uur geen treinen stoppen op het nabijgelegen station Bijlmer ArenA. Vanwege werkzaamheden kan de NS de tienduizenden bezoekers die naar de thuiswedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff ArenA tegen Go Ahead Eagles en het concert van De Dijk in de Ziggo Dome niet vervoeren.

