Fietser raakt gewond bij aanrijding met auto, automobilist rijdt door

Chauffeur opgepakt na ernstig ongeluk in Badhoeve­dorp: verdachte was vermoede­lijk onder invloed

De 54-jarige chauffeur van een personenbusje dat dinsdag op de Schipholweg in Badhoevedorp in botsing kwam met een tankwagen, is aangehouden. De politie meldde woensdag dat de Poolse man vermoedelijk onder invloed van alcohol was. De chauffeur en zes inzittenden van het busje raakten gewond en werden met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

5 oktober