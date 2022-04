Fietser zwaargewond bij ongeluk in Halfweg, traumahelikopter ingezet

Treinreizi­gers Harderwijk kunnen als eerste stemmen

Vroege treinreizigers in Harderwijk kunnen vanaf 06.00 uur hun stem uitbrengen in het mobiele stembureau op het voorplein van het station. Ze hebben dan de primeur: het is het eerste stembureau dat opengaat voor de gemeenteraadsverkiezingen, die deze keer zijn verspreid over drie dagen. De meeste reguliere stemlokalen gaan pas om 07.30 open.

14 maart