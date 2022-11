Fietsster (75) overleden na aanrijding met vrachtwagen in Krommenie

Grote brand na explosie in industrie­ge­bouw in Westknol­len­dam

In een industriegebouw aan de Industrieweg in Westknollendam (Noord-Holland) woedt donderdag een erg grote brand, die uitbrak na een explosie. Niemand is gewond geraakt. Wat de explosie en de brand heeft veroorzaakt, is nog niet bekend.

17 november