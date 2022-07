Forse schade bij botsing tussen bedrijfsbusje en personenauto in Egmond aan den Hoef

Tata Steel gaat vergroe­nings­plan­nen in IJmuiden versnellen

Tata Steel gaat zijn vergroeningsplannen voor het hoogovencomplex in IJmuiden sneller in de praktijk brengen en wil al voor 2030 een installatie in bedrijf hebben die werkt op waterstof. Dat volgt uit nieuwe afspraken die het staalconcern heeft gemaakt met de Nederlandse overheid.

16 juli