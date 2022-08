Foutje, bedankt! NS vergeet per ongeluk station Amsterdam Zuid te openen

De rolluiken waren defect en met het beveiligingsbedrijf was afgesproken dat het niet nodig was om de luiken zoals normaal gesproken te openen en te sluiten, zo legt een woordvoerder van NS uit. De luiken werden woensdag echter gerepareerd en per abuis zijn de luiken woensdagavond toch dichtgedaan. De beveiligers waren daar donderdagochtend niet van op de hoogte en waren nog in de veronderstelling dat de luiken al open waren. ,,Het is dus niet zo dat er een sleutel kwijt was, het ging om miscommunicatie”, aldus de woordvoerder.