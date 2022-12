Frank van der Lende kijkt terug op ‘goed’ 2022: ‘Ik blik met heel veel plezier terug op dit jaar’

,,Ik blik met heel veel plezier terug op dit jaar”, zegt de dj tegen het ANP. ,,Het was een goed jaar”, vindt Van der Lende, die in juni vader werd van zoontje Koos en in augustus zijn ‘jeugdliefde’ NPO 3FM verliet om uiteindelijk in oktober aan de slag te gaan voor Radio Veronica. ,,Het voelt niet per se als een tweede leven, maar ik moest het leven wel opnieuw uitvogelen zonder vier à vijf dagen met een vaste baan en aan de andere kant veel tijd met m’n kind doorbrengen.”

Volgens Van der Lende draait zijn leven sinds de geboorte van Koos niet meer om hemzelf of zijn omgeving, maar om de kleine Koos. ,,Het heeft dingen in perspectief geplaatst”, vindt hij. ,,Maar het is echt heel leuk, het geeft heel veel geluk en het maakt dingen ook simpel. Ik kon de kleine dingen in het leven, zoals de geur van vers brood bij de bakker, altijd al waarderen, maar met een kind is dat keer honderd”, vindt Van der Lende. ,,Hij heeft dat echt wel nog meer gebracht.”

Kleurplaat

Ook zijn nieuwe werkgever Radio Veronica gaf Van der Lende een andere kijk op dingen, met name op radiogebied dan natuurlijk. Zo vindt de dj het ‘helemaal niet slecht’ dat hij op de zender een limiet qua spreektijd heeft. ,,Ik moet het nu kort houden en sneller to the point komen”, zegt hij. ,,Radiotechnisch is dat voor mij helemaal niet slecht. Ik moet een kleurplaat hebben die ik moet inkleuren. Als ik zelf ga tekenen wordt het chaotisch en lang. Maar ik moet dan wel elke dag andere kleuren gebruiken. Soms buiten de lijntjes kleuren mag, maar ik voel wel de druk van een boete die je krijgt als je de spreektijd overschrijdt. Mensen vinden dat negatief, maar ik zie het positief in.”

Voordat Van der Lende bij Radio Veronica mocht ‘kleuren’, twijfelde hij wel of hij de overstap zou maken. ,,Ik koester mooie herinneringen aan 3FM, maar aan de andere kant: es war einmahl. Het was tijd voor een nieuwe stap. Ik heb heel lang getwijfeld, want ik gaf er wel veel financiële zekerheid mee op, maar het voelde goed zo”, zegt de dj. ,,Ik hoop dat het zo kan blijven. Ergens komen is makkelijk, maar er blijven is de kunst.”

Toekomstmuziek

Voor Van der Lende wordt 2023 ‘in heel veel dingen een vrijer jaar’, zowel qua werk als privé. ,,Als ik iets leuk vind, kan ik er ja op zeggen. Ik kan ook dingen uitproberen”, zegt hij. Zo gaat hij door met het maken van de voetbalpodcast Hard Gras, staat er een samenwerking met het Van Gogh Museum op de planning en gaat hij met collega-dj’s Timur Perlin en Emmely de Wilt het theater in.

Wat betreft goede voornemens wil Van der Lende zich gaan richten op het genieten van de kleine dingen in het leven, waar hij het eerder al over had. Ook wil hij mensen vaker vertellen dat hij van hen houdt of dat ze waardevol voor hem zijn. ,,Ik hoop dat dat andersom dan ook zo is.”