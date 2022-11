Gedenksteen onthuld in Amsterdam voor verzetsman Anton de Kom: ‘Eer die hem absoluut toekomt’

Het boek Wij slaven van Suriname, uit 1934, van De Kom (1898-1945) geldt als een zeer belangrijke aanklacht tegen racisme, uitbuiting en koloniale overheersing. Het verscheen opnieuw in 2020. In de Tweede Wereldoorlog verzette De Kom, vooral voor de Surinamers nu nog steeds een grote held, zich in Nederland tegen de nazi’s. Hij stierf in april 1945 in gevangenschap, in concentratiekamp Sandbostel Neuengamme.