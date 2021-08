Geen feesten of events op omstreden 538-camping bij F1-terrein

Laatste overleven­de Georgische opstand op Texel overleden

12 augustus De laatste overlevende van de Georgische opstand op Texel in mei 1945 is overleden. Grigor Baindoerasjvili overleed volgens zijn familie vorige week op 102-jarige leeftijd. Na zijn terugkeer naar Georgië in 1945 ontving hij nog vaak Nederlanders in zijn huis in Kaspi, aldus Remco Reiding van de Stichting Sovjet Ereveld.