Gemeente legde bouw AZ-stadion drie keer stil door ‘ernstige afwijkingen’

De gemeente Alkmaar heeft de bouw van het AZ-stadion drie keer stilgelegd. Dat schrijft NH Nieuws na eigen onderzoek. In 2005 zou de gemeente een brief over het onveilige bouwproces hebben geschreven. ,,Bij elkaar opgeteld zouden ze, zonder ingrijpen door de gemeente, tot een zeer onveilig bouwwerk hebben geleid”, schreef de gemeente.

In augustus stortte een deel van het dak in door slechte lasverbindingen en hevige wind. Sindsdien speelt AZ in het stadion van ADO Den Haag.

De gemeente tikte constructiebedrijven tijdens de bouw van het stadion in 2005 meerdere keren op de vingers. Toch gingen zij keer op keer opnieuw in de fout door wéér te beginnen met de bouw van onderdelen die nog niet waren goedgekeurd.

‘Zeer onveilig bouwwerk’

Ook werd er aan onderdelen gebouwd zonder toestemming, berekeningen ontbraken en inspecteurs ontdekten ‘ernstige afwijkingen’ in de constructie van het AZ-stadion. Zo werden de trappenhuizen van het stadion al voor 30 augustus 2005 gebouwd, terwijl de berekeningen anderhalve maand later nog steeds ontbraken. Ook andere berekeningen van de stadionconstructie ontbraken soms of zijn in de ogen van de gemeente zelfs onjuist of onduidelijk. ,,Bij elkaar opgeteld zouden ze, zonder ingrijpen door de gemeente, tot een zeer onveilig bouwwerk hebben geleid”, schreef de gemeente in oktober 2005 in een brief aan betrokkenen.

Begin december 2005 kwamen fouten in de bouw van de kapconstructie aan het licht. Voor het dak werden ‘pennen’ gebruikt met een andere maat dan vooraf berekend. De gemeente reageerde ook hier geschokt. ,,Dit kán de ontwerpend constructeur niet zijn ontgaan.” Later in de brief gaf de gemeente aan nog minder vertrouwen te hebben in de constructie, voor zover dat nog aanwezig was.

Tijdsdruk

De hoge tijdsdruk op het project zou de veroorzaker van alle problemen zijn, schrijft de gemeente in oktober 2005. ,,Het probleem is, dat de voorbereidingstijd onvoldoende is geweest voor een dergelijk omvangrijk project, zodat er telkens onder de druk van de voortgang te vroeg wordt begonnen met constructieonderdelen, die nog niet of pas gedeeltelijk goedgekeurd zijn.”

Reactie AZ

De voetbalclub ziet weinig ongewoons in de ontdekkingen van NH Nieuws. ,,Er is tijdens de bouw van het stadion altijd toezicht van de gemeente Alkmaar geweest. Dat is goed, want wij willen ook dat alles veilig verloopt. Wat betreft de tijdelijke bouwstop: dat is heel gebruikelijk tijdens een bouwproces. De zorgen die de gemeente had over de bouw zijn toen ook weer weggenomen, want we hebben toestemming gekregen om verder te bouwen en het stadion in gebruik te nemen. En vanaf het moment dat het stadion klaar was, hebben we altijd een veiligheidsverklaring gekregen om erin te kunnen spelen.”

Hoofdtribune