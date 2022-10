Gereedschapsdief in Haarlem aangehouden na tip van oplettende getuige

Amsterdam onderzoekt mogelijkhe­den voor online gebiedsver­bod na online-misdragin­gen

Het Amsterdamse stadsbestuur kijkt naar de mogelijkheden voor een online gebiedsverbod om opruiende filmpjes op sociale media tegen te gaan. Burgemeester Femke Halsema schrijft dit in een brief aan de gemeenteraad naar aanleiding van vragen over problemen rond de zogenoemde drillrapscene. De burgemeester zegt verder dat ze in gesprek gaat met socialemediaplatforms om ze aan te spreken op hun verantwoordelijkheid als gebruikers kwalijke content plaatsen en/of verspreiden.

13 oktober