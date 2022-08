Gratis water en schaduwplekken voor festivalbezoekers Dance Valley

In de loop van de middag begonnen de eerste bands te spelen. ,,We zien dat mensen zelf ook voorzorgsmaatregelen nemen”, zegt Bert Messing, een van de organisatoren van Huntenpop. ,,Kleine paraplu’s en zonnebrand mogen mee naar binnen, mits de crème nog in de originele ongeopende verpakking zit vanwege veiligheidsoverwegingen. Over het algemeen geldt dat mensen goed voor verkoeling moeten zorgen. We gaan tot laat in de avond door. Wat we gisteren op de eerste dag merkten is dat het tussen 20.00 en 21.00 uur erg aangenaam wordt.”