Greta waarschuwt voor gevolgen houtverbranding in Diemen

‘Elk jaar zullen meer dan 200.000 ton houtpellets worden verbrand in de geplande energiecentrale van Vattenfall in Diemen, Nederland’, staat er geschreven over het Zweedse energiebedrijf. ‘De investering maakt deel uit van de omschakeling van het bedrijf naar fossielvrij - maar in plaats daarvan dreigt dit te leiden tot een verhoogde uitstoot van koolstofdioxide.’



De publicatie in de grootste krant van Zweden komt uit de pen van klimaatredacteur Peter Alestig. Volgens hem zouden er dagelijks ongeveer 36.000 zakken met daarin zestien kilo aan houtpellets worden verbrand. Dit staat haaks tegenover de 'groene’ berichtgeving van Vattenfall, zegt de journalist. Vattenfall zegt in haar campagne namelijk zich in te zetten om fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken.

‘In tien jaar tijd is het verbruik van houtpellets in de EU verdubbeld’, schrijft Alestig in een reactie op Twitter. ‘Nu wordt voorspeld dat het opnieuw zal verdubbelen - over vijf jaar. Maar tegelijkertijd groeit de kritiek. In Nederland is het staatsbedrijf Vattenfall volgens critici het symbool geworden van niet-duurzame ontwikkeling.’

Protesten

In Nederland werd fel geprotesteerd door onder meer activisten van Extinction Rebellion, toen Vattenfall bijna 400 miljoen euro SDE-subsidie toegezegd kreeg. Die subsidie is namelijk bedoeld voor het stimuleren van duurzame energieproductie en klimaattransitie. De provincie Noord-Holland heeft vergunningen verstrekt voor de bouw van de centrale, wat door meerdere milieuactivisten wordt aangevochten.



Biomassa is omstreden, omdat het officieel nog meetelt als duurzame energie. De uitstoot van koolstofdioxide die vrijkomt bij houtverbranding voor biomassa, wordt namelijk niet meegerekend. Actiegroep Comité Schone Lucht verzet zich daarnaast tegen de komst van de biomassacentrale omdat deze luchtvervuiling als gevolg zou hebben.

