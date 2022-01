Grote brand bij bloemkwekerij Heerhugowaard onder controle

De brand brak rond 00.30 uur uit in een van de hallen op het terrein en zorgde voor veel rookontwikkeling. De brandweer rukte met veel materieel uit naar de Westdijk en wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een derde hal. Er werden zes bluswagens en twee hoogwerkers ingezet. Rond 02.50 uur meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was.

Het asbest dat vrijkwam bij de brand heeft zich niet ver verspreid, zegt de woordvoerster. Onder meer het terrein van de bloemkweker en het fietspad langs de Westdijk zijn afgezet in afwachting van een gespecialiseerd verwijderingsbedrijf. Ook zijn er roet- en asdeeltjes neergekomen in een woonwijk in de buurt. Een veegwagen komt de straten schoonvegen, zegt de veiligheidsregio. Mensen met roet of as op hun auto wordt aangeraden dat af te spoelen of langs de wasstraat te gaan.