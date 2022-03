Grote brand in Haarlem, veel rookontwikkeling

Dit meldt de Veiligheidsregio Kennemerland. Hulpdiensten gingen na meldingen rond 10.15 uur vanochtend onderweg naar het pand. De Veiligheidsregio spreekt van een zeer grote brand en zegt dat er sprake is van veel rookontwikkeling. Omwonenden wordt bij overlast geadviseerd de ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.



De brandweer is nog bezig met de bluswerkzaamheden. Of iemand uit het bedrijfspand gered moest worden en of er gewonden zijn gevallen is nog niet bekend.