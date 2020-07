Grote brand in ondergrondse parkeergarage in Alkmaar, meerdere auto's in brand

‘Wereldpri­meur’ op Zandvoort: start F1-sei­zoen te volgen tijdens drive-in

8:42 De eerste Formule 1-race van het uitgestelde seizoen is zondag voor een paar gelukkigen te volgen op Circuit Zandvoort. Op het circuit, waar in mei eigenlijk voor het eerst in ruim dertig jaar weer Formule 1-wagens zouden scheuren, wordt een zogenoemde drive-in-show georganiseerd. Dat maakte voormalig coureur Robert Doornbos woensdagochtend bekend in de 538 Ochtendshow.