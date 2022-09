Grote brand in schuur Heemstede, NL Alert verstuurd: ‘Blijf uit de rook’

Onderzoe­kers vinden mogelijke oplossing voor steeds warmere steden: ‘tiny forest’ blijkt opmerke­lijk koel

In een zogeheten ‘tiny forest’ is de temperatuur aanmerkelijk lager dan op de straat ernaast. Zulke percelen kunnen dus helpen om steden af te koelen in een warmer wordende wereld. Bovendien vangen ze regenwater op. Dat meldt de universiteit van Wageningen vandaag.

