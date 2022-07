Grote brand op marineschip in dok in Den Helder

Provincie Noord-Hol­land biedt excuses aan voor slavernij­ver­le­den

De provincie Noord-Holland heeft vrijdag excuses aangeboden voor de rol in het slavernijverleden. Commissaris van de Koning van de provincie, Arthur van Dijk, deed dat in het provinciehuis in Haarlem, bij de opening van een expositie over slavernij. De provincie Noord-Holland is de eerste provincie in Nederland die officiële excuses aanbiedt.

