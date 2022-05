Gymzalen in Haarlemmermeer onveilig: schimmel, afgekeurde materialen en slechte akoestiek

Duizenden kinderen in Haarlemmermeer sporten dagelijks in sterk verouderde en onveilige gymzalen, zo beamen veertig gymdocenten die werken in de gymzalen. De problemen zitten hem vooral in het versleten materiaal, slechte ventilatie en de slechte akoestiek.

Dat meldt NH Nieuws op basis van inventarisatie onder veertig gymdocenten. Chelsey Borchers van gymzaal Zijdewinde in Vijfhuizen is een van deze veertig gymdocenten. Borchers spreekt van een ‘slechte akoestiek‘ en draagt gehoorbescherming tijdens de gymles. ‘Als ik dat niet doe, lig ik ‘s avonds met een piep in mijn oren in bed’, zegt ze tegen de nieuwssite. Ook de leerlingen geven aan last te hebben van het geluid.

Schimmel en wespennesten

Bij gymzaal Het Voortouw in Badhoevedorp is volgens docent lichamelijk opvoeding Leon Poel ook van alles mis. Zo zijn de grote materialen van ‘dramatische kwaliteit‘ en afgekeurd, waarna ze gewoon blijven hangen of staan. Ook andere problemen zoals: ramen die niet open kunnen, schimmel en wespennesten in de kleedkamers zijn voor veel gymdocenten de normaalste zaak van de wereld.

Het onderhoud en het beheer van de gymzalen is sinds 2014 de verantwoordelijkheid van Sportfondsen. En juist het contact met Sportfondsen verloopt volgens gymdocent Maud Friedel (De Tovercirkel, Hoofddorp) stroef. Naar eigen zeggen is het volgens haar altijd de vraag of er iets mee wordt gedaan als ze belt en mailt met Sportfondsen. Technisch coördinator Ruud Wurtz kan zich niet vinden in haar verhaal. Hij geeft aan dat de gymzalen regelmatig worden gecontroleerd en dat het contact met de scholen soepel verloopt.

Jorieke Steenaart, onderwijsadviseur bij de Koninklijke vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) geeft aan dat de huidige situatie iets zegt over de communicatie tussen de school en de gemeente en over over de zorgplicht die de gemeente ten opzichte van onderwijshuisvesting heeft. ‘Ik denk dat ze nalatig zijn geweest’, zegt Steenaart. Ze adviseert docenten dan ook om dergelijke problemen bij hun werkgever te melden. De werkgever zou van hieruit de gemeente op de hoogte moeten stellen, waarna de gemeente actie moet ondernemen.

‘Ietwat gedateerde‘ gymzalen

Verantwoordelijk wethouder Marjolein Steffens blijkt niet op de hoogte te zijn van de schrijnende situatie bij de gymzalen. Blijkt uit raadsvragen die vorige week zijn gesteld. Volgens Steffens is er sprake van ‘sober en doelmatig onderhoud‘ en hebben ‘ietwat gedateerde‘ gymzalen zoals in Vijfhuizen wat extra zorg nodig.