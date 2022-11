Hart-breinkliniek in Amsterdam UMC geopend: ‘Zorg voor hart en hersenen nog te veel gescheiden’

Zwaar vrachtver­keer mag niet meer over viaduct A7 Purmerend, veilig­heids­maat­re­gel direct van kracht

Vrachtverkeer zwaarder dan 30 ton mag uit veiligheidsoverwegingen niet meer over het viaduct rijden in de A7 ter hoogte van Purmerend, over het Noordhollandsch Kanaal. Rijkswaterstaat meldt dat de maatregel na een inspectie per direct van kracht is. Het overige verkeer kan veilig over het viaduct blijven rijden.

29 oktober