Help de bijen in Haarlem: hier haal je gratis bloemzaadjes

indebuurt HaarlemHet is lente! De tijd van kleurrijke bloemen, de natuur die ontwaakt en bezige bijen. Helaas hebben bijen het steeds moeilijker in Nederland, maar jij kan ze helpen op 22 april. Dan is het Nationale Zaaidag.

Op Nationale Zaaidag is er extra aandacht voor hongerige bijen. Op verschillende plekken in Nederland kun je gratis bloemzaadjes halen, waarmee je bijen hartstikke blij maakt. Ook leuk voor jou, want jouw achtertuin ziet er straks net zo kleurrijk uit als De Bolwerken.

Quote Meer dan 70 procent van ons voedsel is afhanke­lijk van de bestuiving door bijen en aanverwan­te insecten The Pollinators

Het initiatief komt vanuit The Pollinators, die ook op verschillende locaties in Nederland voedselbanken voor bijen heeft. Daar kun je gratis bloemzaadjes halen en die op 22 april zaaien. The Pollinators voert deze actie omdat bijen het moeilijk hebben, omdat er steeds minder ruimte is voor bloemen. ,,En dat terwijl ze onmisbaar zijn in onze voedselketen: meer dan 70 procent van ons voedsel is afhankelijk van de bestuiving door bijen en aanverwante insecten”, aldus de initiatiefnemers.

In Haarlem kun je op 23 plekken gratis bloemzaadjes ophalen. Door de hele stad zijn ophaalpunten. Op zoek naar eentje bij jou in de buurt? Check hier waar in Haarlem deze voedselbanken voor bijen zitten. Stuur de eigenaren via de website een berichtje als je langs wilt komen: dan ontvang je ook het exacte adres.

