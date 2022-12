Hennepkwekerij met 370 planten ontmanteld in woning in Alkmaar

Hof laat levenslang gestrafte Iliass K. in besloten­heid verklaren: ‘Hij kan in vrijheid structuren blootleg­gen’

De levenslang gestrafte crimineel Iliass K. wordt in hoger beroep achter gesloten deuren gehoord over de nieuwe verklaringen die hij wil afleggen over de moorden waaraan hij wordt gelinkt. Het gerechtshof in Amsterdam bepaalde woensdag dat hij door de politie wordt ondervraagd en niet in de rechtszaal.

21 december