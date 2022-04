Hockeysters Den Bosch weer naar finale EHL na winst in Amstelveen

Tweede verdachte (19) opgepakt voor fatale schietpar­tij Leenderbos in Hoofddorp

In Amsterdam is een 19-jarige verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij aan het Leenderbos in Hoofddorp, afgelopen vrijdag. De man is dinsdagmiddag opgepakt. Vrijdagavond werd al een 24-jarige man uit Aalsmeer aangehouden.

6 april