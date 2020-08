Hond Sam uit Zwitserland na tocht van 2000 kilometer eindelijk gevonden in Callantsoog

De tocht van de hond begon in Zwitserland, waar hij in maart voor het eerst werd gespot. Op 30 juli wandelde Sam via Duitsland Nederland binnen en deed daarbij het Gelderse dorp Azewijn als eerste aan. Toen bleek dat Sam in Nederland was, nam Honden Zoekgroep Gelderse Vallei (HZGV) de zoektocht op zich. Vervolgens verplaatste Sam zich via Lathum, Kronenburg en Tiel naar Gorinchem. De hond was de Nederlandse zoekgroep steeds te snel af, maar uit contact met een gespecialiseerd team uit Duitsland bleek dat Sam vooral heel veel rechtdoor wandelde, zo schrijft de HZGV op Facebook.

In de warme dagen van de tweede week van augustus dook Sam op in Amsterdam, waarna hij een tijd later werd gespot in Den Helder. ,,Na Den Helder kon Sam niet verder rechtdoor. De rechte lijn die hij al die maanden had gelopen kwam ten einde in de kop van Noord-Holland. Sam was in de war en bleef zowaar langer dan een dag op één plek.” De Honden Zoekgroep zag zijn kans schoon om Sam te vangen. Dat lukte, in een tuin in Callantsoog.