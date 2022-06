Honderden dode zeevogels gevonden op Texel, vermoedelijk veroorzaakt door vogelgriep

Op Texel zijn bij natuurgebied De Petten honderden dode Grote Sterns gevonden. De zeevogels zijn vermoedelijk getroffen door de vogelgriep. Een uitbraak van die ziekte in de zomer is uitzonderlijk, meldt het Vogelinformatiecentrum Texel.

Vorige week zijn zeker 400 dode vogels gevonden in de kolonie in natuurgebied De Petten en de naastgelegen Mokbaai, meldt het informatiecentrum. De kolonie Grote Sterns was dit jaar uitgebreid naar 3400 broedparen. Het is voor het eerst in jaren dat er zoveel in het gebied broeden.

De sterfte is vermoedelijk veroorzaakt door de vogelgriep. De symptomen van de verzwakte vogels in het gebied wijzen daar op: de vogels zijn gedesoriënteerd en maken spastische bewegingen, kunnen niet meer vliegen en gaan daarna snel dood.

De vogelgriep komt jaarlijks voor in Nederland, maar dat is meestal in de winter en onder watervogels. Dat het in de broedtijd onder zeevogels optreedt is uitzonderlijk, aldus het centrum. De dode vogels worden onderzocht om de doodsoorzaak te achterhalen.

Ook in andere leefgebieden gaan meer Grote Sterns dood dan normaal, zoals op de Zuid-Hollandse eilanden, in Zeeland en in een kolonie in Frankrijk.