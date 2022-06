Honderden karpers in Zaandam leggen loodje door ‘venijnig‘ virus

Dode karpers drijven massaal in Zwijn­drecht­se sloot; ladingen dieren zijn al uit het water gevist

Tientallen, zo niet honderden dode karpers drijven in het water bij de Munnikendevel in Zwijndrecht. Vooralsnog is het de enige sloot in de regio waar dit gebeurt, maar de vraag is of dit zo blijft. Een ingehuurd bedrijf is al sinds vorige week vrijdag bezig met het ruimen van de beesten. ,,Temperatuurwisselingen spelen ook een rol.’’

