Hovenier vindt dode man in bosjes in Nieuw-Vennep

Hovenier Koen Bonnet werkte bij tennisvereniging de Kikkers, toen hij het lichaam vond. In eerste instantie zag hij een paar schoenen liggen, maar daarna zag hij een ook een bot. Naar eigen zeggen had hij de arm van een man gevonden.

Lichaam 68-jarige man gevonden in speeltuin in Leeuwarden

Het lichaam lag er dus waarschijnlijk al minstens een paar maanden, zegt de hovenier. ,,Het lichaam was al helemaal ontbonden.” Van wie het lichaam is en of de persoon door een misdrijf om het leven is gekomen, is niet bevestigd.