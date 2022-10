Hulpdiensten naar Afsluitdijk voor duiker die tijdens werkzaamheden vast komt te zitten

Provincies pakken natuur in Oostelijke Vechtplas­sen aan in de hoop op terugkeer planten en dieren

De provincies Noord-Holland en Utrecht gaan de natuur in de Oostelijke Vechtplassen herstellen. Het is de bedoeling dat zeldzame planten als orchideeën en bijzondere dieren zoals de noordse woelmuis in het veengebied terugkeren, terwijl woekeraars als brandnetels en bramen verdwijnen. Ook de vraat van ganzen en rivierkreeften moet teruggedrongen worden.

